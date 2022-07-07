Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

07.07.2022 13:50

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 15 Temmuz darbe girişimine milletin gereken cevabı verdiğini belirterek, "Devlet yöneticilerimize düşen, her zaman için bu ihtimalin olduğunu göz ardı etmemeleridir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 15 Temmuz darbe girişimine milletin gereken cevabı verdiğini belirterek, "Devlet yöneticilerimize düşen, her zaman için bu ihtimalin olduğunu göz ardı etmemeleridir. Farklı şekil ve isimlerle her zaman bu ihtimalin olduğunu hep bilmemiz ve buna göre davranmamız bir zarurettir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Başkan Prof. Dr. Uğur Ünal, devletin, bir milletin olmazsa olmazı olduğunu, büyüklük ve azamet göstergesi olarak bilindiğini söyledi.

Ünal, Türklerin tarih boyunca onlarca devlet kurduğunu, bu devletlerin ortak unsurunun bağımsızlığa düşkünlük, milletine huzur vermek ve bir arada bir bütün olarak yaşamak gibi mukaddes değerlerden oluştuğunu ifade etti.

"Milletimiz her zaman uyanık olmuş, dikkatli davranmıştır"

Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti:

"Bu müesses nizama, devletimize karşı her zaman iştahını kabartan, fitneyi ve fesadı hedefleyen, Atatürk'ün ifadesiyle 'dahili ve harici' birtakım gruplar, fikirler ve reaksiyonlar olacaktır. Mutlaka bundan sonra da olacaktır. Bu harici planlara karşı milletimiz her zaman uyanık olmuş, dikkatli davranmıştır. Sinsice devletimizin pek çok unsuruna sızmış olan ve bunu da bu millete karşı kullanmış olan saldırının adıdır 15 Temmuz 2016'da olan. Bu o gün olup bitmiş bir şey değildir. Milletimiz buna gereken cevabı vermiştir. Devlet yöneticilerimize düşen, her zaman için bu ihtimalin olduğunu göz ardı etmemeleridir. Farklı şekil ve isimlerle her zaman bu ihtimalin olduğunu hep bilmemiz ve buna göre davranmamız bir zarurettir."

Devlet Arşivleri Başkanlığının vatan sevgisini, tarihi bilen ve sahip çıkan bir kurum olduğunu belirten Ünal, bin sene önceki bir tarihi vesikada vatan savunmasını okuduklarını ve bunun değerini bildiklerini dile getirdi.

Ünal, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.

Programın ardından, kurumun arşivindeki "Vatan Sevgisi" konulu tarihi vesikalardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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