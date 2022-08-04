DDK Başkanı Arıncı'dan 'KPSS' açıklaması: Vatandaşlarımız müsterih olsun

CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, 2022- KPSS lisans oturumuyla ilgili yapılan incelemeye ilişkin, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.

DDK Başkanı Arıncı, Twitter'daki hesabından, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili yapılan incelemeye yönelik "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" açıklamasında bulundu.