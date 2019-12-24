Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için tercihte bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için tercihte bulundu.

Koç, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafı seçen Koç, "yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Koç'un "spor" kategorisindeki tercihi ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraf oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına...

Halkların Demokratik Partisi, Özkan Bilgin, Diyarbakır, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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