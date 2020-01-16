Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç Anadolu Üniversitesi'nde - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü ve Yapay Zeka, Siber Güvenlik Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği " Türkiye'nin Dijital Dönüşümü" söyleşisi için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, etkinlik öncesi Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve kulüp üyesi öğrenciler tarafından ağırlandı.



Türkiye'deki dijital dönüşümün önemli bir merkezi olan Anadolu Üniversitesi, alanda uzman isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi'ne gelen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, rektörlük ofisinde gerçekleştirilen sıcak karşılamanın ardından Açıköğretim Sistemi ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından hazırlanan sunumla bilgilendirildi. Salon 2009'da gerçekleşen sunumda, dijitalleşme sürecinde yerli ve milli yazılımın önemine değinen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı konuşmasında şunları ifade etti:



"Üniversite olarak yerli ve milli yazılım, dijitalleşme sürecinde önceliğimizi oluşturuyor. Bu kapsamda, eğitimde kullanılan birçok yazılımı millileştirerek kazandırmış olduk ve bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor."



Sunumda yeni projelerini tanıtan BAUM, e-İmza ve veri güvenliği konularını ele aldı. Dijital okuryazarlık vurgusunun da yapıldığı sunumda; Akadema, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Açıköğretim Sistemi uygulamaları hakkında bilgi verildi.



Karşılamaya Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Levent Eraslan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ve BAUM Müdürü Mehmet Uğurlu katıldı.



Mert Tekdemir: "Kulüplerin çalışmaları artık geleceğe dönük ve öğrencilerin kariyerlerine etki ediyor"



Düzenlenen etkinliğin, Anadolu Üniversitesi yönetimi tarafından öğrenci kulüplerine verilen önemin bir meyvesi olduğunu ifade eden Dijital Dönüşüm Kulübü Başkanı Mert Tekdemir, "Öğrenciler açısından faydalı bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Bir öğrenci olarak, büyük bağlantı ağı ve vizyon kazanma şansı buluyoruz. Kulüplerin çalışmaları artık geleceğe dönük ve öğrencilerin kariyerlerine etki ediyor." şeklinde konuştu.



Berika Şener: "Rektörümüz dijitalleşme sürecine çok önem veriyor"



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın göreve geldiği günden itibaren dijitalleşme sürecinin üzerinde durduğunu anlatan Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Kulübü üyesi Berika Şener, "Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri çok sayıda etkinlik yapıyor. Dijitalleşme süreci devamlı olarak Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın gündeminde ve çok önem verdiği bir konu. Türkiye'de bu şekilde önemli isimlerin öğrenci kulüpleri etkinlikleri vasıtasıyla düzenli olarak geldiği başka bir üniversite yoktur diye düşünüyorum." dedi. - ESKİŞEHİR