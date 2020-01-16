Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Bu sene fiberleşme yılı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu seneyi de fiberleşme yılı ilan ettiklerini belirterek, "Sürekli yeni fiber altyapılar yapacağız. Herkesin daha hızlı, daha ucuz internete erişimini sağlamış olacağız." dedi.

Koç, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Dijital Dönüşüm Kulübü ile Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından Şener Şen Kültür Salonu'nda düzenlenen " Türkiye'nin Dijital Dönüşümü" konulu söyleşide öğrencilerle biraraya gedi.

"Dijital Türkiye portalı" ya da "e-Devlet portalı" denilen, bütün kamu hizmetlerinin dijital ortama alınmasını içeren çalışmanın Türkiye'de dijitalleşmeyle ilgili en önemli çalışmalardan birisi olduğunu belirten Koç, e-Devlet Portalı'nda 2019 yılı sonu itibarıyla 45 milyonu aşan kullanıcının olduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Kullanıcı sayısı anlamında Türkiye'nin en büyük sosyal platformuyuz. E-Devlet Portalı'nda geçen yıl yaklaşık 1,2 milyardan çok işlem yapıldı. Toplam 5 bin 170 farklı hizmeti sunabiliyoruz. Bundan sonra işleri sizin sorgulamanızı beklemeden, size hizmet veren anlayışla yola çıkmak istiyoruz. Sorgulama yerine size hizmet sunan bir anlayışa dönüşeceğiz. Yakında 'araçlarım' adında bir uygulamamız daha geliyor. Sizi her yere gitmek yerine direkt devlete gitmenizi sağlayacağız. Burada HGS-OGS'nin olacak, vergileriniz olacak, emisyonunuz olacak. Bütün bakanlıkları ilgilendiren hizmetleri tek bir portaldan sunmak istiyoruz."

"Veri günümüzün ham petrolüdür"

Koç, kamunun dijitalleştirdikleri verilerini tuttuktan sonra bunlardan bir değer üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Günümüzde verinin çok önemli bir değer olduğunu anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Veri günümüzün ham petrolüdür. Bunu işlemediğimiz zaman herhangi bir değere dönüştüremiyoruz. Ondan dolayı biz verilerin standartlaştırılması anlamında ulusal veri sözlüğü projesi başlattık. Her bakanlığın verisinin aynı şekilde depolanmasını ve birbirleriyle konuşabilir hale gelmesini amaçladık. Bakanlıklarımız dijital anlamda aynı dili konuşmuyorlar. Bu yüzden bilgi paylaşmak konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ondan dolayı Ulusal Veri Sözlüğü Projesi'ni başlattık. Şu anda bütün kamu kurumlarının verisinin envanteri çıkıyor. Bu verileri belli bir standartta depolamaya başlayacağız. Verinin sahipliği belli olacak. Nüfus verisi sadece Nüfus ve Vatandaşlık'ta olacak. Adli sicil belgesi verimiz sadece Adalet Bakanlığında olacak. Askeri belgemiz sadece Savunma Bakanlığında olacak. Ulusal Veri Sözlüğü'nü oluşturduktan sonra bu verileri kullanıp, yakında 'veri.gov.tr' diye bir sistem kuruyoruz. Bu veri portalı herkese açık olacak. Kişisel veriler buna dahil olmayacak."

"Yerli ve milli teknolojilerinin kullanılmasını sağlayacağız"

Koç, siber güvenliğin en önemli konulardan birisi olduğuna değinerek, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin siber güvenlik koordinasyonunu tek çatı altında ele aldığını bildirdi.

Siber güvenlikte yerilli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğine değinen Koç, şunları söyledi:

"Şu anda Ulak adlı baz istasyonlarımız var. Türkiye'de yaklaşık 1000 lokasyonda çalışır durumdalar. Amacımız teknolojik altyapımızda kullanabileceğimiz kadar, maksimum şekilde yerli ürünlerin kullanımını sağlamak. Kritik konularda, her yerde yerli ve milli teknolojilerinin kullanılmasını sağlayacağız. Dijital dönüşümdeki dünya sıralamasına baktığımızda özellikle hizmet sunumu anlamında Birleşmiş Milletler listesinden 193 ülke arasında 23'üncü sıradayız. İyi durumdayız ama bazı eksikliklerimiz de var. Özellikle fiber altyapı ve teknolojik alt yapı anlamında bazı eksikliklerimiz var. Bu seneyi de fiberleşme yılı ilan ettik. Sürekli yeni fiber altyapılar yapacağız. Herkesin daha hızlı, daha ucuz internete erişimini sağlamış olacağız."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da geleceğin dijital dönüşüm süreci içinde olacağını belirterek, söz konusu süreç içinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine büyük görevlerin düştüğünü bildirdi.