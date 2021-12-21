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DDK Başkanı Arıncı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

DDK Başkanı Arıncı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 09:02

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Arıncı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" isimli fotoğraflarını seçen Arıncı, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın Türkiye'nin göz bebeği bir kurum olduğunu vurgulayan Arıncı, kuruma gereken katkıyı, desteği her zaman sağlamak istediklerini söyledi.

Hepsi ayrı bir emeğin ürünü olan fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Yunus Arıncı, AA'nın, dünyanın neresinde bir problem, bir olay varsa orada olduğunu çekilen fotoğraflarla çok daha iyi görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Fotoğraflarda emeği olan AA çalışanlarını tebrik eden Arıncı, "Tercihimi, yaklaşık 2 yıldır yaşadığımız Kovid-19 salgını şartlarında fedakarca çalışan sağlık mensupları ile dünyanın neresinde bir problem varsa her türlü zorluğa katlanarak görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın lehine kullandım." dedi.

Yunus Arıncı, spor kategorisindeki seçimini ise başarmak için hiçbir şeyin engel olamayacağının en iyi şekilde yansıtıldığı "engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafından yana yaptığını kaydetti.

DDK Başkanı Arıncı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
DDK Başkanı Arıncı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
DDK Başkanı Arıncı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
DDK Başkanı Arıncı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, geri dönüşüm, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DDK Başkanı Arıncı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DDK Başkanı Arıncı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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