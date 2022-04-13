Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

13.04.2022 02:42
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, dün ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

e-Devlet Kapısı'nın vatandaşlara yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmadığı, bu verileri tutan sistemlere erişim sağlayan bir kapı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama (2) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama (2)

Türkiye Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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