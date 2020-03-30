Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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