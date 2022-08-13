HackKaradeniz yarışmasında final heyecanı - Son Dakika
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HackKaradeniz yarışmasında final heyecanı

13.08.2022 18:53
HackKaradeniz yarışmasında final heyecanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Teknofest Karadeniz doğrultusunda düzenlenen HackKaradeniz yarışması finali 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Teknofest Karadeniz doğrultusunda düzenlenen HackKaradeniz yarışması finali 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.

Bu yıl HackKaradeniz yarışmasına 15 Mart – 26 Haziran 2022 tarihleri arasındaki başvuru sürecinde 29 farklı ülkeden 1515 yarışmacı 380 takım olarak başvuru gerçekleştirdi. Ön eleme aşaması 1 Temmuz 2022 tarihinde online test formatında gerçekleştirilen yarışmanın yarı final etabı 16 Temmuz 2022 tarihinde 24 saat süren bir online bayrağı yakala yarışması (CTF – Capture The Flag) şeklinde gerçekleşti.

Yarı finale katılan 8 farklı ülkeden 194 takım ve 609 yarışmacıdan oluşan katılımcılar, siber güvenliğin farklı uzmanlık alanlarındaki yetkinliklerini sergilediler. Yarı final sonucunda final etabına katılmaya hak kazanan 4 farklı ülkeden 10 takımda yer alan 38 yarışmacı 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde nefes kesen bir aksiyon içeren final etabında yarışmaya hak kazandı.

Yarışmanın final aşamasının ilk etabı, Bug Bounty formatında gerçekleştirildi. Belirli bir senaryo dahilinde yarışmacılar, önceden tespit edilmiş dijital platformlar üzerinde tespit ettikleri güvenlik zafiyetlerini raporlayarak puan topladılar. İlk günün sonunda puan tablosunda ilk 5 sırada yer alan takım, ikinci gün etabına katılmaya hak kazandı.

Final etabının ilk gününde yarışmacılar, saldırganlar tarafından hedef alındığı belirlenen bazı platformlardaki güvenlik zafiyetlerini bulup raporlamak için görevlendirilerek çalışmalara destek oldular. Yarışmada dereceye giren ilk üç takım, ödüllerini Teknofest sahnesinde almak üzere 30 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Teknofest Karadeniz etkinliğine katılacak, ayrıca yarışmada yaşadıkları deneyimleri Teknofest katılımcıları ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "HackKaradeniz yarışması yapıyoruz. 1515 kişinin katıldığı yarışmaydı. Elemeler sonucunda 38 finalistimiz var. Yarışmamız çok basit. Üç adet yerli ve milli uygulamamızın güvenlik zafiyetlerini buluyorlar. Bu platformlardaki açıkları bulup firmaların gücüne güç katacaklar. Yarın ki aşamayı başarıyla kazananları Samsun'a götüreceğiz. Buradan çıkan arkadaşlarımızın hepsinin iş bulma durumları artmış oluyor ve deneyimleri artıyor. Gerçek bir siber güvenlik eğitimi almış gibi oluyorlar. Burada Türkiye'nin kullandığı birçok yazılımı denetlemiş ve onların açıklıklarını bulmuş oluyorlar. Bu da onlara çok büyük bir kariyerleri için yollarını açmış oluyor" ifadelerine yer verdi.

(Onur Altındağ/İHA)

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Karadeniz, Teknofest, Güncel, Son Dakika

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