Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulundan okulların açılış tarihiyle ilgili iddialara yanıt Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, okulların 6 Eylül 2021'de açılmasının Kurul tarafından uygun görülmediği iddialarını yalanladı.

Kurulun sosyal medya hesabından, çeşitli basın yayın organlarında yer alan, "Kurulun 2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül 2021 tarihinde başlamasını uygun görmediği" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli basın yayın organlarının haberlerinde veya köşe yazılarında yer alan, 'Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim-öğretim yılının açılış tarihi olarak işaret ettiği 6 Eylül 2021 tarihinin Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından, uygun görülmediği şeklindeki iddia doğru olmayıp hakikat bunun tam aksidir.

Kurulumuz, salgın dönemi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu müteaddit raporlarla, okullarda gerekli tedbirler alınarak en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği hususunda görüş bildirmiştir. Kurulumuzun bu husustaki görüşünün ne olduğu araştırılmadan, gerçeğe aykırı birtakım söylentilerden hareketle bu tür haberler yapılması veya bunların köşe yazılarına konu edilmesi basın meslek ilkeleri ve gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır."