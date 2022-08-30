Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!

30.08.2022 19:08
Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!

Sedat Peker'in yolsuzluk ağı iddiaları ve Sezgin Baran Korkmaz olayıyla gündem olan Korkmaz Karaca, sağlık sorunlarını iddia ederek hem Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından ayrıldı.

Korkmaz Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu. Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

SAĞLIĞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

2018 YILINDAN BU YANA GÖREV YAPIYORDU

Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti. Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.

PEKER'İN İDDİALARINDA ADI GEÇİYORDU

Korkmaz Karaca'nın adı Sedat Peker'in yolsuzluk ağı iddialarında geçiyordu. Peker, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nun yatırımcı Mine Sineren'e "Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister" dediğini iddia etmişti.

SEZGİN BARAN KORKMAZ OLAYINDA DA İSMİ GEÇTİ

Karaca, daha önce de Peker'in Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili açıklamalarında yer almıştı. Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen Korkmaz Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın yalısına çok sık gittiği ortaya çıkmış, Karaca da "Yakıt masrafını kendim karşıladım" diyerek durumu kabul etmişti.

YORUMLAR
500
ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Kaynak: AA

Korkmaz Karaca, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:58 Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 19:30:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement