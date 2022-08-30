Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!

Korkmaz Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu. Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

SAĞLIĞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

2018 YILINDAN BU YANA GÖREV YAPIYORDU

Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti. Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.

PEKER'İN İDDİALARINDA ADI GEÇİYORDU

Korkmaz Karaca'nın adı Sedat Peker'in yolsuzluk ağı iddialarında geçiyordu. Peker, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nun yatırımcı Mine Sineren'e "Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister" dediğini iddia etmişti.

SEZGİN BARAN KORKMAZ OLAYINDA DA İSMİ GEÇTİ

Karaca, daha önce de Peker'in Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili açıklamalarında yer almıştı. Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen Korkmaz Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın yalısına çok sık gittiği ortaya çıkmış, Karaca da "Yakıt masrafını kendim karşıladım" diyerek durumu kabul etmişti.