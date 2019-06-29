Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla...
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Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:15 Kaynak: AA
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