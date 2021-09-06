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Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var

06.09.2021 08:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanacak. Kabine'de başta yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, Afganistan'daki gelişmeler ve göçmenlerin durumu olmak üzere kritik başlıkları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak Kabine toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirler kapsamında bir sunum yapması planlanıyor. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de toplantıda gündeme gelecek.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vatandaşların aşıya teşvik edilmesi ile ilgili yapılanlar hakkında bilgi vermesi ve TURKOVAC aşı çalışmasında gelinen son durumu paylaşması bekleniyor.

GÖÇMENLERİN İKAMET SORUNU

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin durumu, kayıtlı ve kayıtsız göçmenlerin ikâmet sorunuyla ilgili son bilgileri paylaşacak. Soylu'nun ayrıca sınır bölgelerinde bulunan illerde alınan tedbirleri de gündeme getirmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Afganistan'dan tahliyesi gerçekleştirilen personel bilgisini ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin çalışmalar hakkında detaylı sunum yapacak.

ERDOĞAN, KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afganistan'da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını kabinede paylaşacak. Toplantıda alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Özer, Afganistan, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var - Son Dakika


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