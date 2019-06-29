Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler...
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Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı:
Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Suriye, Donald Trump, Güncel
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