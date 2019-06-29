Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek atılacak adımlar değerlendirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek atılacak adımlar değerlendirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:09 Kaynak: AA
Trump ile Kim'in benzerleri, G-20 Zirvesi esnasında barda sahne aldı
Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu
Erdoğan ile Trump G-20 zirvesinde bir araya geldi: Türkiye'ye adil davranılmadı
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a sınırda görüşme teklifi