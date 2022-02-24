Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama - Son Dakika
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Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama

24.02.2022 13:49
Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi. Zirve sonrası yapılan açıklamada, "Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

(Hülya Keklik/İHA)

Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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