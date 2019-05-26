Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, AA Finans Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, AA Finans Masası'na konuk olacak

3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, AA Finans Masası'na konuk olacak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Aşan, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:12 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Göksel Aşan, Ekonomi
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