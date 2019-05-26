Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, AA Finans Masası'na konuk olacak
3 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan
, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Aşan, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter
hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
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