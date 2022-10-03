Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Ülkemizde 1984-2021 döneminde sürekli olarak gelişen ve finansal sistem içinde önemli bir yere gelen katılım finans, önümüzdeki dönemde büyük bir atılım yapma eşiğine girmiştir. Katılım Finans Strateji Belgesi, bütüncül dönüşüm dönemi olarak nitelendirdiğimiz 2022-2025 döneminde katılım finans sisteminin hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak stratejik dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik somut adımlar içermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan "Katılım Finans Strateji Belgesi" tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi.

Aşan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla "tüm insanlık için daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansal sistem mümkün" anlayışıyla çalışmalara başladıklarını ifade ederek, Katılım Finans Strateji Belgesi'nin tanıtımını yapmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdi.

Katılım finans sistemini, sadece dini hassasiyetler doğrultusunda tasarrufların değerlendirmesine imkan sağlayacak bir yapı olarak değil aynı zamanda Türkiye'nin kalkınması ve finansal bağımsızlığı noktasında önemli rol oynama potansiyeli bulunan itici bir güç olarak gördüklerini belirten Aşan, "Ülkemizde 1984-2021 döneminde sürekli olarak gelişen ve finansal sistem içinde önemli bir yere gelen katılım finans, önümüzdeki dönemde büyük bir atılım yapma eşiğine girmiştir. Katılım Finans Strateji Belgesi, bütüncül dönüşüm dönemi olarak nitelendirdiğimiz 2022-2025 döneminde katılım finans sisteminin hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak stratejik dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik somut adımlar içermektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye özgü bir model oluşturmaya çalıştık"

Finans Ofisi Başkanı Aşan, dünyada İslami finans merkezi olma iddiasındaki birçok ülkeden farklı olarak, Türkiye'nin tarihi, Avrupa kültürel, jeopolitik ve ekonomik birikimine dayalı çok önemli avantajları bulunduğuna dikkati çekti.

Katılım finans sistemi açısından bu coğrafyanın ve tarihin sunduğu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aşan, "Bu motivasyonla Türkiye'yi İslami finansın lider ülkesi olarak konumlandırmak istiyor ve bu amaçla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız Katılım Finans Strateji Belgesi, bu anlayışın doğrudan bir tezahürüdür. Bu çerçevede Katılım Finans Strateji Belgesi'nin hazırlanmasında İstanbul Finans Merkezi projesinin vizyonu, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik makroekonomik hedefler ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası gelişmeleri özellikle göz önünde bulundurduk. Katılım Finans Strateji Belgesi'ne hazırlık sürecinde, yurt dışında başarılı uygulamalar ve stratejik adımlar detaylı olarak incelenmekle birlikte zatıalinizin her zaman bizi teşvik ettiği gibi Türkiye'ye özgü bir model oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

Katılım Finans Strateji Belgesi ile katılım finans çatısı altında yer alan tüm sektör, ürün ve hizmetleri kapsayan ve katılım finansı bir bütün olarak geliştirmeye yönelik stratejik bir çerçeve çizildiğini dile getiren Aşan, "Böylece İstanbul Finans Merkezi projemizin iki temel ayağından bir tanesi olan katılım finansın ruhuna uygun bir şekilde faaliyet göstermesini ve finansal sistem içerisinde hak ettiği yere ulaşmasını amaçlıyoruz. Katılım Finans Strateji Belgesi'nde bulunan stratejik amaç ve hedefleri yansıtan eylem maddelerinin hayata geçirilmesiyle Türkiye ekonomi modelini etkin bir biçimde destekleyecek ve dünyada öncü rol oynayacak bir finansal modelin ortaya konulacağına inanmaktayım." dedi.

-"Her sene 2 bin yeni mezun gencimizi katılım finansla tanıştırmak istiyoruz"

Prof. Dr. Göksel Aşan, bugün ayrıca Katılım Finans Strateji Belgesi'nin tanıtımıyla birlikte kendileri açısından çok önemli bir ödül törenini de gerçekleştireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Katılım finans alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması, mevcut insan kaynağının geliştirmesi ve bu alanda farkındalık ve finansal okuryazarlığının artırılması amacıyla Finans Ofisimiz tarafından Katılım Genç Gelişim Programı düzenlenmektedir. Bunun ilk ve ikinci adımlarını yaptık. Amacımız her sene 2 bin yeni mezun gencimizi katılım finansla tanıştırmak ve 5 yıl içerisinde de bu sayıyı 10 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Böylece katılım finans, insan kaynağı havuzunu da yeni mezunlarımız açısından mümkün olduğunca genişletmeyi hedefliyoruz."

Katılım Finans Strateji Belgesi'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aşan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul'un katılım finans alanında lider konuma gelmesi vizyonuyla katılım finansın stratejik amaç ve hedefleri gerçekleşmesi adına bütüncül ve kurumsal bir dönüşümü destekleyen bir rehber niteliği taşıyan strateji belgesinin hazırlanmasında baştan beri bizlere verdiğiniz destekten ötürü zatıalinize tekrar şükranlarımı arz ederim. Ayrıca kıymetli emek ve katkılarından ötürü ilgili kurum ve kuruluşlara, üniversitelerimize, araştırma merkezlerimize, diğer tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Strateji belgemizin başta ülkemize, ekonomimize, sektöre ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim."

Katılım Finans Strateji Belgesi sunumu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın da etkinlik kapsamında "Katılım Finans Strateji Belgesi" konulu bir sunum yaptı.

Dr. Akın sunumunda, katılım finansın, Türkiye'de resmi olarak faaliyete başladığı 1984 yılından bu yana sürekli geliştiğini ve finansal sistem içinde önemli bir konuma geldiğini belirtti.

Katılım finans sisteminin 1984 yılından bugüne gelişimini, 1984-1998 dönemini kapsayan Sistemde Yer Edinme, 1999-2003 dönemini kapsayan İhtiyatlı Gelişme ve 2014-2021 dönemini kapsayan Stratejik Gelişme olarak üç ana döneme ayıran Akın, 1984-2021 döneminde sürekli olarak gelişen ve finansal sistem içinde önemli bir yere gelen katılım finans sisteminin, önümüzdeki dönemde büyük bir atılım yapma eşiğine geldiğini ifade etti.

Tarık Akın, Katılım Finans Strateji Belgesi'nin, "Bütüncül Dönüşüm" olarak isimlendirilen 2022-2025 döneminde, katılım finans sisteminin finansal sistemde hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak stratejik dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik somut adımları içerdiğini vurguladı.

Katılım Finans Strateji Belgesi, bir yol haritası niteliği taşıyor

Öte yandan, "Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı" etkinliği, katılım finans alanındaki önemli isimleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini, akademisyenleri ve piyasa temsilcilerini bir araya getirdi.

Katılım finans alanında Türkiye'nin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan ve sunuş yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan "Katılım Finans Strateji Belgesi" (KFSB), Türkiye'yi katılım finansın lider ülkesi olarak konumlandırmak için bir yol haritası niteliği taşıyor.