Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
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Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığına verildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:13 Kaynak: AA
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığına verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile verilen görev ve yetkilerin İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılması kararlaştırıldı.
Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 3 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılmıştı.
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