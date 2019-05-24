Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

1 saat önce

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görev ve yetkilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazate'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görev ve yetkilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazate'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri, İçişleri Bakanlığına devredildi.

Genelgede, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile verilen görev ve yetkilerin İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılması yer aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 04:46 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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