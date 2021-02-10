Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, İbrahim Kalın'ın başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, İbrahim Kalın'ın başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, İbrahim Kalın'ın başkanlığında toplandı

10.02.2021 18:16

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlık ettiği toplantıda, gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlık ettiği toplantıda, gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye-ABD ilişkileri, Libya'daki son gelişmeler, Doğu Akdeniz, AB ile ilişkiler ve dış politikadaki güncel meseleler konuşuldu.

Toplantıda, yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı.

Libya'da yıl sonunda yapılması beklenen seçime kadar görev yapmak üzere belirlenen geçici yönetimden duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıda, Libya'da kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak siyasi çözüm sürecine Türkiye'nin muhtemel katkıları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de barış ve adil paylaşımdan yana olduğu vurgulanarak, hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılığı yinelendi.

Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmelerin seyrinin de ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin yapıcı tavrının karşılık bulması gerektiği belirtildi. Toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinde stratejik öncelikler, ortak vizyon ve çıkarlar doğrultusunda iş birliğini artıracak somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından "Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Çalışmaları" başlıklı bir sunum yapıldı. Sunumda, muhtemel siber saldırılara karşı Türkiye'nin savunma kapasitesi ve bu alanda yapılan yenilikler kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: AA
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Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

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