Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Olağan Toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Olağan Toplantısı

03.03.2021 18:41
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Olağan Toplantısı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle, Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle, Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin Rusya, Çin, İran ve Irak ile ilişkileri de ele alındı.

Yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı. Reform gündemi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi. Açıklanan eylem planının Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiğini ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

18 Mart Mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi gibi konularda AB'nin somut adımlar atmasının pozitif gündemin devamı için önemli olduğu vurgulandı. Türkiye'nin AB üyelik müzakere sürecinin ilerlemesi açısından yeni fasılların açılması beklentisi dile getirildi.

Türkiye stratejik öncelikleri, ortak vizyon ve çıkarları doğrultusunda, 360 derece dış politika perspektifine uygun olarak küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkilerin ilerletileceği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlığının devam edeceği dile getirilirken, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin müttefikleri tarafından gözetilmesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA

İbrahim Kalın, Politika, Türkiye, Reform, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Olağan Toplantısı - Son Dakika


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