Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" Düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" Düzenlenecek

1 saat önce

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenecek.

Sempozyumun açılış toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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