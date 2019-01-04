Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" Düzenlenecek
1 saat önce
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye
Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın himayesinde, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 9-10 Ocak'ta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenecek.
Sempozyumun açılış toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ocak Çarşamba
günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:02 Kaynak: AA
Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Dünyada Tek, Örneği Budapeşte'de Var...caminin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak