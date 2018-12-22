Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi Kabul Edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi Kabul Edildi.

4 saat önce

IHAAW014648-SIY/22-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW014648-SIY/22-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi kabul edildi. 22.12.2018 01: 46: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: İHA

Politika
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