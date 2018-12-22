Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi Kabul Edildi.
4 saat önce
IHAAW014648-SIY/22-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi kabul edildi.
IHAAW014648-SIY/22-12-2018
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi kabul edildi. 22.12.2018 01: 46: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: İHA
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