Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyona mı gidilecek?
Son Dakika Dünya Haber

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyona mı gidilecek?

34 dakika önce

Euronews Türkçe’nin ulaştığı Ankara’daki kulis bilgilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi halihazırda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyona gidilmesi konusunda heyetler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyona mı gidilecek?, System.String[]

Euronews Türkçe'nin ulaştığı Ankara'daki kulis bilgilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi halihazırda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyona gidilmesi konusunda heyetler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.


Bu doğrultudaki eleştirilerin son birkaç aydır hükümetin üst düzey isimleri tarafından dillendirilmesi, sistem revizyonuna yönelik gereksinimin geniş kesimler tarafından da kabullenildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyordu.

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, Hükümet, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfekle selfie çekerken hayatını kaybetti
Başkentte şüpheli ölüm Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:50:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyona mı gidilecek?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]