Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" - Şükrü Karatepe (2)

- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

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