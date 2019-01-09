Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" - Şükrü Karatepe (2)
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- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.
- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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