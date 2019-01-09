Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" - Şükrü Karatepe (2)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" - Şükrü Karatepe (2)

6 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu
- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Karatepe, Hükümet, Güncel
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