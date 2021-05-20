Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, "İşgal Edilen Filistin Toprakları" konferansında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, "İşgal Edilen Filistin Toprakları" konferansında konuştu Açıklaması

20.05.2021 22:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye erişimini engellediğini belirterek, böylece işlediği zulüm ve insanlık suçlarının öğrenilmesini önlemeye çalıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye erişimini engellediğini belirterek, böylece işlediği zulüm ve insanlık suçlarının öğrenilmesini önlemeye çalıştığını kaydetti.

Özdemir, Türkiye Hukuk ve Adalet Platformunun çevrim içi düzenlediği "İşgal Edilen Filistin Toprakları" konferansına katıldı.

İsrail'in Gazze'de Associated Press, El Cezire ve diğer medya kurumlarının bürolarının bulunduğu bir sivil binayı yıktığını aktaran Özdemir, "Bu, ifade özgürlüğünü ve bilgi edinme hakkını temel bir hak olarak tanımlayan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesinin ihlalidir. İsrail, gerçeği örtmek için temel özgürlükleri hedef alıyor. Medyanın özgürlüğü ve güvenliği aslında diğer tüm insan haklarının korunması için esastır." diye konuştu.

İsrail'in 2012 Kasım ayında da Gazze'de başka bir medya binasını ardı ardına iki gün bombaladığını hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Hiçbir tepki verilmedi. Soruşturma açılmadı. Hesap sorulmadı. İsrail, uluslararası kamuoyunun bu tür saldırıları unutmaya meyilli olmasına güveniyor. Bu cezasızlık İsrail'in yeni saldırılar gerçekleştirmesini kolaylaştırıyor ve onu cesaretlendiriyor. Birçok gazeteci, sahada gelişmeleri takip etmeye çalışırken hayatını tehlikeye atıyor ve sıklıkla İsrail ordusunun hedefi haline geliyor. 2018'de, üzerlerinde 'Basın' yazılı yelekleri ve kaskları olmasına rağmen 2 gazeteci öldürüldü ve birçoğu yaralandı."

İsrail'in medyaya da savaş açtığına dikkati çeken Özdemir, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'dan haber yapan gazetecileri defalarca hedef aldığını belirtti.

Özdemir, "Bu medya kuruluşları arasında çalışanları tehdit edilen, dövülen ve plastik mermi ile vurulan TRT ve Anadolu Ajansı da yer alıyor. Aynı şekilde, serbest gazeteciler de korkunç koşullar altında çalışıyor. İsrail, gazetecilerin Gazze'ye erişimini engellemeye devam ediyor. Bu, bilgileri gizli tutma girişimidir. Böylece dünyanın İsrail'in işlediği zulüm ve insanlık suçlarının öğrenilmesini engellemeye çalışıyorlar. Aynı zamanda İsrail halkı arasında radikalleşmiş bir taban inşa ediyorlar." diye konuştu.

Filistin, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, 'İşgal Edilen Filistin Toprakları' konferansında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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