Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Saldırganların Sivillerin Arasına Gizlenerek Türk...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Saldırganların Sivillerin Arasına Gizlenerek Türk...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Saldırganların Sivillerin Arasına Gizlenerek Türk..., System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:52 Kaynak: AA

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