Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Saldırganların Sivillerin Arasına Gizlenerek Türk...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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