Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat, Halkın İradesine ve Değerlerine Darbeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat, Halkın İradesine ve Değerlerine Darbeydi

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat, Halkın İradesine ve Değerlerine Darbeydi, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, " 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz'daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini  göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:33 Kaynak: DHA

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