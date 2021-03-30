Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun AA muhabiri Zafer Veysel'e rahmet diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun AA muhabiri Zafer Veysel'e rahmet diledi
30.03.2021 15:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Zafer Veysel için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Zafer Veysel için başsağlığı diledi.
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AA'nın Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü çalışanı Zafer Veysel'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Zafer kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, AA yönetimi ve çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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