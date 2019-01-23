Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Türkiye ile Çalışarak Münbiç Yol Haritasının Daha...
50 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD, Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: " ABD
, Türkiye
ile çalışarak Münbiç
yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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