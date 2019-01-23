Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Türkiye ile Çalışarak Münbiç Yol Haritasının Daha...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Türkiye ile Çalışarak Münbiç Yol Haritasının Daha...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD, Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: " ABD, Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Münbiç, Türkiye, Güncel
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