Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Türkiye'ye Rağmen Adım Atmanın Türkiye'nin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Türkiye'ye Rağmen Adım Atmanın Türkiye'nin...

22 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: " ABD, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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