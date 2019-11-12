Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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