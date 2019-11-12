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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız."
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız." - ANKARA
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