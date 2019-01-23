Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Ypg Gibi Bir Terör Örgütüne Destek Vererek Farkında...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Ypg Gibi Bir Terör Örgütüne Destek Vererek Farkında...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: " ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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