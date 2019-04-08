Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu yıl üçüncü kez bir araya geliyor. Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda işbirliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor.

Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ediyoruz. Ülkemize ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz.

Rusya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:59 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu, Fahrettin Altun, Güncel
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