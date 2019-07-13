Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Amerika Birleşik Devletleri'ne komplo kurduğumuz...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Amerika Birleşik Devletleri'ne komplo kurduğumuz düşüncesi, saçmalıktan ibarettir. Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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