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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

09.01.2022 15:15
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek, "Mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek, "Mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm dünyada güçlü bir demokrasi için hayati bir fonksiyon icra eden basının, bireylerin gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına aracılık ettiğini, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağladığını vurguladı.

Basın sektöründe emek harcayan, hakikatin savunuculuğunu ve temsilciliğini yaparak demokrasiyi güçlendiren gazetecilerin de bu yönüyle önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Altun, "Medya mensupları, ülkemizde de bireylerin ve toplumun Anayasa ile güvence altına alınan haber alma hürriyetinin ve hakkının stratejik bir ayağını teşkil etmektedir. Topluma sağlıklı, eksiksiz ve gerçekliği teyit edilmiş bilgiler sunmaya özen gösteren ve sadece hakikatin peşinde koşan gazeteciler, mesleğin saygınlığını da korumakta ve yükseltmektedir." açıklamasında bulundu.

Altun, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda demokrasiden teknolojik altyapıya kadar her alanda kat edilen mesafeden basın dünyasının da istifade ediyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.???????

Çoğulculuğun, çeşitliliğin ve özgürlüğün hakim olduğu medya ortamında, basın ve ifade hürriyetinin çerçevesinin korunmasının, daha önce olduğu gibi bundan sonra da öncelikleri olmaya devam edeceğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu çerçeve, elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de terör propagandası, toplumsal ifsat ve nefret girişimleri ile kişilik haklarının ihlalini kapsamamaktadır. Yalanı ve dezenformasyonu gerçeğin ve doğrunun yerine koyma çabalarının yoğunlaştığı bu dönemin tehditlerine en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyoruz. Ayrıca tüm dünyayı etkileyen bölgesel krizlerin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu tehditler ve krizler ile mücadele etme, hakikatleri ülke ve dünya kamuoyuna gösterme noktasında gazetecilere de çok kritik görevler düşüyor."

Altun, diğer taraftan dijitalleşmenin gazete, televizyon ve radyonun yanı sıra internet ve sosyal medya tarafında da habercilik için yeni imkanlar sunduğunu belirterek, bu imkan ve yenilikleri mesleki birikim ve yetkinlikle birleştiren basın mensuplarının ortaya koydukları başarılı çalışmalarla iftihar ettiklerini bildirdi.

Açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Her hal ve şartta olduğu gibi, yaşadığımız küresel salgın döneminde de gece gündüz büyük bir özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin eden muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne, spikerinden yayın yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, görevi başında hayatını kaybeden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyorum."

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Gazeteciler Günü, Fahrettin Altun, İcra, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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