Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayımladığı mesajda, "Kamuoyunun haber alma ihtiyacını toplumsal sorumluluk ilkeleriyle karşılamak gazeteciliğin olmazsa olmazıdır. Her şart altında demokratik değerleri koruyan, kişilik haklarına saygı gösteren ve toplum yararını gözeten yayınlarla halkın doğru bilgilenmesine katkı sunmak bu mesleğin temel saikidir. Son yıllarda bölgesel ve küresel alanda önemli bir aktör haline gelen Türkiye , her alanda olduğu gibi demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan medyada da çeşitliliğe sahip özgürlükçü bir ortamın oluşması yönünde önemli aşamalar kaydetmiştir. Türkiye'nin 2002 sonrasında elde ettiği kazanımlarla medya alanı ciddi bir büyüme gösterirken, basın özgürlüğü alanı da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmeleri boşa çıkaracak şekilde genişletilmiştir. Bu ortamın sunduğu imkanlarla ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip etmek ve bunları kamuoyuna doğru mesajlarla aktarmak daha kritik bir hale gelmiştir. Mesleki sorumluluk bilinciyle karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakarlık ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilkeli, sorumlu ve objektif yayıncılık anlayışıyla faaliyet gösteren tüm basın mensuplarımızın her alanda destekçisi olacağımızı samimiyetle ifade etmek istiyorum" dedi.