Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yazıcıoğlu Mesajı
56 dakika önce
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
'nun vefatının 10. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı twitterdan bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Altun, mesajında şunları kaydetti:
"Siyaset
hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:18 Kaynak: DHA
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