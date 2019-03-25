Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yazıcıoğlu Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yazıcıoğlu Mesajı

56 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yazıcıoğlu Mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı twitterdan bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:18 Kaynak: DHA

Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Politika
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