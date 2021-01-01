Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı Açıklaması
01.01.2021 23:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..."
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