Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı. Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi. Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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