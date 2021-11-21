Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur. " sözleriyle tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur. "
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, 'Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur.' ifadelerini kullandı - Son Dakika