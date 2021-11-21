Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." ifadelerini kullandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur. " sözleriyle tepki gösterdi. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur. "

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