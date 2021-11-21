Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." ifadelerini kullandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." ifadelerini kullandı

21.11.2021 14:41
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur. " sözleriyle tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun paylaşımında, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur. "

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur. ifadelerini kullandı

Fahrettin Altun, Yunanistan, Mülteci, Medya, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, 'Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur.' ifadelerini kullandı - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi 15:41 Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer 14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül 11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak 10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor 09:17 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze 17:58 Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı 16:10 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı

Son Dakika Haberleri
17:58 Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular
17:52 Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:51 Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu
17:36 Karamollaoğlu'ndan hükümete sözler: Bugünkü iktidar sahiplerine müteşekkiriz
17:34 Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu
17:12 Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi
16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi
16:54 Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak
16:52 Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır
16:49 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
Arnavutköy'deki vahşi cinayetin katil zanlıları yakalandı Arnavutköy'deki vahşi cinayetin katil zanlıları yakalandı         
15:49
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı         
13:41
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı         
13:27
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 18:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikası için, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." ifadelerini kullandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement