Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Odağımız 2023" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Odağımız 2023" paylaşımı Açıklaması

11.02.2022 15:36
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Odağımız 2023" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğrafa yer verdi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Odağımız 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olsun."

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Odağımız 2023' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:43:04. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Odağımız 2023" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement