Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyonla mücadele" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyonla mücadele" paylaşımı Açıklaması

12.03.2022 13:18
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyonla mücadele" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor. Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Oxford Üniversitesi tarafından 2018 yılında 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye'nin yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğuna dikkati çeken Altun, "Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor. Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, yalanın karşısında daha yüksek sesle hakikati dile getirmenin önemine vurgu yaparak dezenformasyona karşı gösterilen her çabanın çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

"Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele" paneli düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün #ADF2022 kapsamında, bu çabalardan biri olan 'Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele' paneli düzenlenecek. Siber alemde dezenformasyon neden toplumlar için bir tehdittir? Yapay zeka demokrasiler için tehdit oluşturuyor mu? Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede hangi yöntemler kullanılmalı? Benzer pek çok soruya yanıt arayacak panelin hakikat mücadelesine katkı sunmasını umuyorum."

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Fahrettin Altun, Türkiye, Medya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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