Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

22.06.2022 05:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik inceleme başlattığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlar ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması gerektiğine işaret eden Altun, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının gerekli teknik incelemeyi başlattığını açıklayan Altun, "Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fahrettin Altun, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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