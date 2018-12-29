Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 791 Başvuru Yapan Vatandaşa Cimer Cevabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 791 Başvuru Yapan Vatandaşa Cimer Cevabı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'e yaptığı başvuruların kurumlara aktarılmadığını iddia eden bir vatandaşa twitter hesabından cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 791 Başvuru Yapan Vatandaşa Cimer Cevabı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'e yaptığı başvuruların kurumlara aktarılmadığını iddia eden bir vatandaşa twitter hesabından cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a sosyal medya hesabından ulaşan Veli Gümüştaş isimli vatandaş, "Sayın Altun, Cimer'de bir sorun var, başvurular ne zamandır bir türlü kurumlara aktarılmıyor. Saygılar" şeklinde iddiada bulundu. Bunun üzerine Altun, vatandaşa sosyal medya hesabın üzerinden, "Veli Bey, CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz" karşılığını verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:54 Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Güncel
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