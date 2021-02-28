Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı Açıklaması
28.02.2021 02:45
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörü kaynağında kurutmak için haklı mücadelelerini en ufak bir taviz vermeden sürdüreceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörü kaynağında kurutmak için haklı mücadelelerini en ufak bir taviz vermeden sürdüreceklerini bildirdi.
Altun, 27 Şubat 2020'de Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerince icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının harekatın yıl dönümüne ilişkin mesajını alıntılayan Fahrettin Altun, "Terörü kaynağında kurutmak için verdiğimiz haklı mücadelemizi en ufak bir taviz vermeden sürdüreceğiz. Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Rapçi Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap