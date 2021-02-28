Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörü kaynağında kurutmak için haklı mücadelelerini en ufak bir taviz vermeden sürdüreceklerini bildirdi.

Altun, 27 Şubat 2020'de Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerince icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının harekatın yıl dönümüne ilişkin mesajını alıntılayan Fahrettin Altun, "Terörü kaynağında kurutmak için verdiğimiz haklı mücadelemizi en ufak bir taviz vermeden sürdüreceğiz. Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.