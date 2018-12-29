Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cimer Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cimer Paylaşımı

49 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cimer Paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Veli Gümüştaş isimli bir vatandaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Altun'a "Sayın Altun, CİMER'de bir sorun var, başvurular ne zamandır bir türlü kurumlara aktarılmıyor." iddiasında bulundu.

Altun, paylaşıma cevap olarak şunları kaydetti:

"Veli Bey, CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:00 Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız." İlber Ortaylı, Gençlik Yıllarından Fotoğraf Paylaştı

Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti Halk Arenası'na Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Destek Mesajı Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:49:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cimer Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]