Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Radyo Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Radyo Günü mesajı Açıklaması

12.02.2021 21:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Radyo Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "hakikatin sesi" olan yayınlara imza atan bütün radyo çalışanlarının 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak radyo kültürünün yaygınlaştırılmasına ve zenginleştirilmesine katkı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "hakikatin sesi" olan yayınlara imza atan bütün radyo çalışanlarının 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak radyo kültürünün yaygınlaştırılmasına ve zenginleştirilmesine katkı vermeyi başlıca görevlerimiz arasında görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Altun, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, radyonun dünya genelinde halen en güçlü kitle iletişim araçlarından biri olma özelliğini koruduğunu ve Türkiye'de de ilk yayının gerçekleştiği 1927'den bu yana vazgeçilmez iletişim mecralarından biri olduğunu belirtti.

Radyonun ilk olarak habere erişim için kullanıldığını anımsatan Altun, "Eğitici yayınlarla toplumsal hayatta önemli bir rol üstlenirken, müzik yayınlarıyla eğlence, sesli tiyatrolarla kültür-sanat, reklam kuşaklarıyla da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında kendisine yer edinmiştir. Radyo kanalları gelişen teknolojinin sunduğu dijital imkanları da kullanarak erişim alanlarını ve kapasitelerini genişletmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bugün Türkiye'de yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte uydu, kablo ve internet altyapısıyla yayın yapan 933 farklı radyo kanalı haber ve müzik başta olmak üzere farklı içeriklerle milyonlarca insana ulaştığını anımsattı.

"Bütün sektör çalışanlarının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Son dönemde Türkiye'de her alanda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından radyo yayıncılığının da nasibini aldığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu alandaki en büyük yatırımlardan birisi de hiç kuşkusuz İstanbul'da Büyük Çamlıca tepesindeki radyo ve televizyon vericilerinin Küçük Çamlıca'da inşa edilen tek bir kulede toplanması olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçen ve aynı zamanda İstanbul'un simge yapıları arasına katılan bu proje sayesinde dünyada ilk defa 100 radyo tek bir kuleden yüksek kalitede yayın yapmaya başlamıştır.

Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak radyo kültürünün yaygınlaştırılmasına ve zenginleştirilmesine katkı vermeyi başlıca görevlerimiz arasında görmekteyiz. Radyoculuğun medya dünyası içerisinde sahip olduğu önemli konumun farkında olarak önümüzdeki dönemde de radyo yayıncılığını desteklemeyi ve programcısından teknik personeline kadar bütün sektör çalışanlarının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, 'hakikatin sesi' olan yayınlara imza atan bütün radyo çalışanlarının 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum."

Dünya Radyo Günü, Fahrettin Altun, Türkiye, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Radyo Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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