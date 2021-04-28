Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'nın Müslümanlara yönelik dışlayıcı ve baskıcı politikasını medya kuruluşları üzerinde de sürdürdüğünü belirterek, "Fransa'ya çağrıda bulunuyoruz. Devlet organları eliyle İslam karşıtlığını körüklemeye son verin. Anadolu Ajansı üzerindeki baskıya son verin." ifadelerini kullandı.

Altun, Fransa'da kamu kuruluşlarının Anadolu Ajansını (AA) hedef almasına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"Anadolu Ajansının haberleri Fransa'yı neden rahatsız ediyor?" diye soran Altun, şunları kaydetti:

"Soruyoruz. Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu? İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor? Neden korkuyorsunuz?

Görüyoruz ki Fransa Müslümanlara yönelik dışlayıcı ve baskıcı politikasını medya kuruluşları üzerinde de sürdürüyor. Fransa'ya çağrıda bulunuyoruz. Devlet organları eliyle İslam karşıtlığını körüklemeye son verin. Anadolu Ajansı üzerindeki baskıya son verin."